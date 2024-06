Um júri de 12 nova-iorquinos considerou nesta quinta-feira, 30, por unanimidade, o ex-presidente dos EUA Donald Trump culpado de todas as 34 acusações ligadas à falsificação de registros contábeis para esconder o pagamentos da ex-atriz pornô Stormy Daniels. A manobra tinha como objetivo influenciar no resultado das eleições de 2016. A sentença será anunciada em 11 de julho pelo juiz do caso, Juan Merchan.