O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta quinta-feira, 16, novas sanções a dois indivíduos russos e a três entidades sediadas na Rússia, acusadas de facilitar transferências de armas entre a Rússia e a Coreia do Norte. A ação faz parte dos esforços do governo norte-americano para interromper as transações financeiras bélicas russas e conter o aprofundamento militar entre Coreia do Norte e Rússia, afirmou o Tesouro em nota.