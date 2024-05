As forças russas tomaram cinco povoados em sua nova campanha terrestre no nordeste da Ucrânia, informou o Ministério da Defesa russo no sábado, 11. Jornalistas ucranianos relataram na véspera que as tropas russas haviam capturado Borysivka, Ohirtseve, Pylna e Strilecha, localizadas em uma "zona cinzenta" disputada militarmente na fronteira. Autoridades russas anunciaram a captura de outra localidade, Pletenivka, em uma ofensiva que, segundo as autoridades ucranianas, obrigou mais de 1.700 civis a fugir.