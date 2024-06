Uma comissão governamental da Rússia aprovou, ontem, 29, um plano do Ministério da Fazenda para introduzir um novo imposto de renda progressivo, bem como aumentar as alíquotas do imposto corporativo, a fim de financiar uma guerra mais prolongada contra a Ucrânia. As alterações propostas entrariam em vigor a partir do próximo ano devem gerar um adicional de 2,6 trilhões de rublos (US$ 29 bilhões).