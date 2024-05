Com a oposição na Venezuela unida em torno da candidatura do ex-embaixador Edimundo González Urrutia, roubar as eleições e conquistar a legitimidade que busca será mais difícil do que Nicolás Maduro pensava, avalia Andrés Oppenheimer. Considerado pela revista Foreign Policy "um dos 50 intelectuais latino-americanos mais influentes" do mundo, ele estreia esta semana sua coluna no Estadão, que será publicada todas as terças-feiras no online, e às quartas no impresso. A coluna de estreia, excepcionalmente, será publicada online nesta segunda-feira, 20.