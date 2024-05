Um voo operado pela Singapore Airlines, entre o Reino Unido e Cingapura, deixou um britânico de 73 anos morto e dezenas de outras pessoas feridas devido a uma tempestade na última terça-feira, 21, no Oceano Índico. Com o acidente, especialistas apontam os riscos que as turbulências representam para a segurança de passageiros das companhias aéreas.