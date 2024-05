Os principais enviados dos Estados Unidos e da China se reuniram em conversações a portas fechadas em Genebra, nesta terça-feira, para expor as suas abordagens nacionais relativas às promessas e aos perigos da inteligência artificial. As tratativas, que os líderes Joe Biden e Xi Jinping concordaram em lançar em 2023, visam abrir o diálogo bilateral entre as duas maiores economias do mundo - e cada vez mais, rivais geopolíticos - sobre uma tecnologia em rápida evolução que já tem consequências para o comércio, estilos de vida, cultura, política, segurança e defesa nacional e muito mais.