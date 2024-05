A mídia estatal do Irã informou, na manhã desta segunda-feira, 20, que os corpos do presidente do país, Ebrahim Raisi, e do chanceler Hossein Amirabdollhian foram encontrados em meio aos destroços do helicóptero que caiu em uma região montanhosa, perto da fronteira com o Azerbaijão, na tarde do domingo, dia 19. O governo do país ainda não havia se manifestado oficialmente até a publicação desta nota. A aeronave levava também lideranças regionais e guarda-costas, além da tripulação. Fonte: Associated Press.