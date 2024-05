O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, rejeitou nesta quinta-feira, 9, pedidos da oposição para abrir uma investigação independente da sua esposa, a primeira-dama Kim Keon Hee, e de oficiais de alto escalão do governo. Entre as acusações, estão escândalos sobre manipulação do preço no mercado de ações e corrupção.