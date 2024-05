O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que romperá as relações diplomáticas com Israel a partir de quinta-feira, 2, e chamou o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, de "genocida". "Amanhã serão rompidas as relações diplomáticas com o Estado de Israel ... por ter um premiê genocida", disse o mandatário esquerdista, defensor da causa palestina, em um discurso para seus seguidores em Bogotá.