O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado e levado de helicóptero a um hospital nesta quarta, 15. Segundo o seu gabinete, seu estado de saúde é grave. Um suspeito foi preso no local. Quatro tiros teriam sido ouvidos após uma reunião de governo na cidade de Handlová, a 190 km da capital, Bratislava. Um dos disparos atingiu o premiê no abdômen, de acordo com a rede de TV TA3.