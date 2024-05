Os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estão "profundamente preocupados com as recentes atividades malignas" em seus territórios, incluindo as que resultaram na investigação e acusação de vários indivíduos em conexão com ações estatais hostis que afetaram República Checa, Estônia, Alemanha, Letônia, Lituânia, Polônia e o Reino Unido. Em comunicado, a organização afirma que os incidentes fazem parte de uma campanha intensificada de atividades que a Rússia realizando em toda a área euro-atlântica, incluindo no território da Otan e através de representantes.