Empreiteiros curiosos sobre um cabo de extensão no telhado de uma mercearia em Michigan, nos Estados Unidos, fizeram uma descoberta surpreendente: uma mulher de 34 anos morava dentro da placa comercial, com espaço suficiente para um computador, impressora e cafeteira, disse a polícia. "Ela era sem teto", afirmou o oficial Brennon Warren, do Departamento de Polícia de Midland, na quinta-feira, 9. "É uma história que faz você coçar a cabeça, apenas alguém vivendo em uma placa."