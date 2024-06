O julgamento do ex-presidente americano Donald Trump entra na fase final nesta terça-feira (28), com as alegações da procuradoria e da defesa. Nas últimas semanas, 22 testemunhas falaram perante o júri reunido num tribunal de Nova York. Trump é acusado de falsificar registros financeiros para ocultar o pagamento pelo silêncio da estrela pornô Stormy Daniels sobre um caso com o republicano. A procuradoria diz que o objetivo da falsificação era influenciar o resultado da eleição de 2016. Trump diz que é inocente.