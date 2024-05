O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, nomeou o primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, como presidente interino do país, depois de um acidente de helicóptero ter matado o presidente Ebrahim Raisi. Khamenei fez o anúncio em uma mensagem de condolências que compartilhou pela morte de Raisi no acidente de domingo.