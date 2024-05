O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou hoje as propostas de que a Autoridade Palestina possa controlar a Faixa de Gaza após o conflito atual. Em um pronunciamento, o líder afirmou que não está preparado para que o território deixe o comando do Hamas para passar às mãos do Fatah, partido que comanda a Autoridade. Em suas palavras, Netanyahu disse que não substituirá o "Hamastão" por um "Fatahstão".