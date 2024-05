Em Lviv, cidade do oeste da Ucrânia perto da fronteira com a Polônia e chamada de "a Paris ucraniana" por sua intensa vida cultural, os únicos sinais da guerra deflagrada por Vladimir Putin há mais de dois anos são as constantes sirenes de ataques aéreos que ressoam a todo instante, e o trânsito carregado de veículos no centro histórico da cidade em pleno domingo à tarde.