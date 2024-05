Pelo menos 18 pessoas ficaram presas de cabeça para baixo após um brinquedo de parque de diversões travar na China. O incidente aconteceu na cidade de Chongqing no dia 4 de maio, em um dos feriados mais longos do País, o Dia do Trabalho, que ocorre entre os dias 1º e 5 de maio. As informações são do jornal Straits Times, de Cingapura.