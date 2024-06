O governo da Argentina informou em comunicado que Nicolás Posse "apresentou sua renúncia" da chefia de gabinete do governo Javier Milei. A mesma nota, divulgada na noite desta segunda-feira, 27, informa que Guillermo Francos assumirá o posto, "com o objetivo de brindar maior volume político à chefia do gabinete". O texto acrescenta que, nesse contexto, essa chefia absorverá as competências do Ministério do Interior, em uma secretaria de Interior a cargo de Lisandro Catalán.