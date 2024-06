O presidente Luiz Inácio Lula da Silva removeu o embaixador brasileiro em Israel do cargo na embaixada em Tel-Aviv e o enviou para servir como representante do País na conferência do Desarmamento, na Suíça. Frederico Meyer foi convocado para consultas em fevereiro, depois de uma crise diplomática entre os dois países. A medida foi anunciada no Diário Oficial desta quarta-feira, 29.