O presidente do Benim, Patrice Talon, chegou no final da manhã desta quinta-feira, 23, no Palácio do Planalto, em Brasília, onde terá uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe do Executivo brasileiro e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recepcionaram Talon na entrada do palácio.