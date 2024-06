O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu um novo embaixador para representar o Brasil na Ucrânia. O Itamaraty anunciou nesta quarta-feira, dia 29, que o governo de Volodmir Zelenski concedeu o agrément - uma espécie de aval diplomático - ao nome do embaixador Rafael de Mello Vidal para atuar no país. Ele é atualmente embaixador do Brasil em Angola e exerceu o mesmo cargo no Mali.