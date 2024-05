Os líderes de Coreia do Sul, China e Japão se reunirão na próxima semana em Seul para as suas primeiras conversas trilaterais em mais de quatro anos para discutir como reavivar a sua cooperação, informou nesta quinta-feira (23) o gabinete presidencial da Coreia do Sul. Após a sua cúpula trilateral autônoma inaugural em 2008, os líderes dos três países deveriam realizar uma reunião desse tipo todos os anos. Mas a reunião foi suspensa desde a última, em dezembro de 2019, na China, devido à pandemia e aos laços muitas vezes complicados entre os vizinhos asiáticos.