Christian Tein, líder do partido pró-independência da Nova Caledônia conhecido como Unidade de Coordenação da Ação em Campo, dirigiu-se a apoiadores e manifestantes neste sábado, 25, em uma mensagem de vídeo, apelando para eles "permanecerem mobilizados" em todo o arquipélago francês do Pacífico e "manterem a resistência" contra os esforços do governo de Paris para impor reformas eleitorais que os indígenas, o povo kanak, temem que os marginalizem ainda mais.