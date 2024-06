A legislatura de Taiwan, controlada pela oposição, aprovou nesta terça-feira (27) mudanças que são vistas como favoráveis à China e que diminuem o poder do presidente da ilha. As mudanças promovidas pelo Partido Nacionalista e seus aliados, que são da oposição, dão ao órgão maior poder para controlar os orçamentos, incluindo os gastos com defesa que o partido bloqueou.