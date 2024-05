O segundo e último dia de depoimento da ex-atriz pornô Stormy Daniels foi marcado por bate-boca entre ela e a defesa do ex-presidente americano Donald Trump. Os advogados do republicano buscaram desacreditá-la. Eles afirmaram que Daniels tentou extorquir dinheiro de Trump, acusado de alterar seus registros contábeis para esconder um caso que teria tido com ela.