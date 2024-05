O juiz do julgamento do ex-presidente Donald Trump sobre o caso do "hush money" o sancionou nesta segunda-feira, 6, por violar sua ordem de silêncio pela segunda vez. O juiz Juan M. Merchan multou o ex-presidente em US$ 1.000 e advertiu que, daqui para frente, outras violações poderiam resultar em prisão. Os promotores acusaram Trump de quatro violações, mas o juiz só concordou com uma.