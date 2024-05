O Irã elevou o estoque de urânio enriquecido a níveis próximos dos usados para armas nucleares, de acordo com um relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O documento, ao qual a Associated Press teve acesso, afirma que o país agora tem 142,1 quilos de urânio enriquecido em até 60%, uma alta de 20,6 quilos desde o relatório anterior, de fevereiro. O urânio enriquecido a 60% de pureza está a um pequeno passo técnico do enriquecido a 90%, este com uso em armas.