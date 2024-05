Um incêndio matou 14 pessoas e deixou seis feridas em um prédio residencial em Hanói, capital do Vietnã. Um homem conseguiu ajudar no resgate de utilizando uma escada e uma marreta para alcançar e quebrar uma das janelas. Os caminhões dos bombeiros não conseguiram chegar no edifício, que só podia ser acessado por um beco estreito.