O grupo militante palestino Hamas alertou Israel nesta segunda-feira, 6, que qualquer operação militar na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, "não será um piquenique". Em uma declaração, o Hamas afirmou que os grupos militantes palestinos, liderados pela ala militar do grupo, as Brigadas Qassam, "estão prontos para defender nosso povo e derrotar o inimigo".