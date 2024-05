Os maiores sindicatos da Argentina lançaram um de seus mais ferozes desafios ao governo libertário do presidente Javier Milei, organizando uma greve geral em massa nesta quinta-feira, 9. O protesto levou ao cancelamento de centenas de voos e paralisou as principais linhas de ônibus, trens e metrô, deixando as avenidas e ruas completamente vazias.