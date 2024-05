O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, destacou, durante abertura do Fórum Empresarial Brasil, junto com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, em São Paulo, a boa relação entre os dois países. "São 130 anos de amizade e cooperação", afirmou, completando que o encontro de Kishida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrido nesta sexta-feira, fez "crescer ainda mais essa parceria".