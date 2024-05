Foi a vez nesta segunda-feira, 13, do ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen, prestar depoimento no caso de pagamentos ilícitos no caso da atriz pornô Stormy Daniels. Considerado a principal testemunha no caso, até mais do que o explícito depoimento da própria Stormy Daniels, Cohen afirmou que fazia tudo o que o ex-presidente mandava, incluindo mentir e intimidar em seu nome.