A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pedirá para aliados da União Europeia (UE) que trabalhem em colaboração com autoridades americanas para eliminar as formas da Rússia de evadir sanções econômicas e para garantir apoio à Ucrânia no médio a longo prazo. Os comentários estão em discurso preparado para evento em Frankfurt, na Alemanha.