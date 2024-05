Autoridade sênior do Departamento de Estado dos EUA, Paul Dean pediu que a China e a Rússia declarem publicamente que decisões relacionadas ao armamento nuclear sejam tomadas apenas por humanos, e não por inteligência artificial (IA). Dean observou que os Estados Unidos já fizeram um comunicado neste sentido, divulgado em conjunto com o Reino Unido e a França. "Nunca iríamos tomar uma decisão sobre o uso de armas nucleares por meio da IA", afirmou, durante coletiva online do Departamento de Estado. "Uma declaração semelhante da China e da Rússia seria bem-vinda, acreditamos que é uma regra extremamente importante do comportamento responsável."