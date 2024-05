Um relatório da administração do presidente Joe Biden, nos EUA, sobre o uso de armas americanas por Israel durante a sua ofensiva contra Gaza, diz que foram poucos os esforços dos militares israelitas para evitar danos aos civis. Mas a avaliação, que foi fornecida ao Congresso americano há pouco, evita conclusões abrangentes sobre se as suas operações violaram as leis da guerra.