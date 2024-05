O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, reagiu no X (ex-Twitter) após ser alvo de ataque do presidente da Argentina, Javier Milei, que qualificou a mulher do líder espanhol como "corrupta" durante evento em Madri, no domingo. Segundo Sánchez, os dois países são irmãos e entre governos "os afetos são livres, mas o respeito é irrenunciável".