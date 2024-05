O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu nesta quinta-feira, 23, o caucus do Partido Democrata no Estado de Idaho com cerca de 95% de apoio. O caucus é uma espécie de assembleia realizada para escolher os candidatos à presidência do país. O resultado em Idaho é simbólico, pois Biden já havia assegurado a candidatura com as primárias realizadas em outros Estados. O caucus do Partido Republicano em Idaho aconteceu em março. O ex-presidente Donald Trump, que também já tem assegurada a candidatura, obteve 84,9% de apoio. Fonte: Associated Press.