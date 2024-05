Um trecho de uma rodovia no sul da China desmoronou no início desta quarta-feira, 1º, fazendo com que carros caíssem e deixando pelo menos 24 pessoas mortas, de acordo com a mídia estatal. Dezoito carros caíram em uma encosta depois que um trecho de 17,9 metros de comprimento da rodovia desabou, de acordo com uma declaração das autoridades da cidade de Meizhou, na província de Guangdong. O incidente ocorreu por volta das 2 horas da manhã.