O conselheiro de Segurança Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, afirmou nesta quarta-feira, 29, que espera que as operações militares israelenses em Gaza continuem pelo menos até o final do ano. Com a declaração, Hanegbi parece rejeitar a ideia de que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas pode acabar após a operação militar israelense em Rafah.