A polícia colombiana anunciou no sábado, 18, ter capturado um dos líderes do Clã do Golfo, o principal cartel de drogas em atividade no país. Norveis Contreras Ramos, conhecido como "David", foi preso em Córdoba, e é apontado como líder financeiro da organização criminosa. O presidente Gustavo Petro confirmou a captura na rede social X, antigo Twitter.