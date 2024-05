Um temporal que atingiu a Indonésia na última semana já deixou dezenas de mortos no país. Equipes de emergência encontraram 41 pessoas mortas até esta segunda-feira, 13, e outras 17 estão desaparecidas. As chuvas se concentraram na ilha de Sumatra e provocaram no sábado, 11, um deslizamento de lava vulcânica fria do monte Marapi. As águas de um rio da região transbordaram e deixaram cerca 200 casas e edifícios debaixo dágua.