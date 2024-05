O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversou nesta sexta-feira, 24, com o ministro do gabinete de guerra israelense Benny Gantz por telefone, conforme confirmou o órgão americano. Na chamada, Blinken expressou a posição contrária do governo americano a uma escalada dos conflitos na região de Rafah, último reduto do Hamas em Gaza.