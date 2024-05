O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o pedido do procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) para obter mandados de detenção contra líderes israelenses é "ultrajante". Em comunicado, o líder democrata disse ainda que não há equivalência - nenhuma - entre Israel e o Hamas. "Estaremos sempre ao lado de Israel contra ameaças à sua segurança", concluiu. Mandados de prisão para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e para o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, foram solicitados ao tribunal nesta segunda.