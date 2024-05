A atriz pornô Stormy Daniels, cujo relato de um encontro sexual com Donald Trump levou ao primeiro julgamento criminal de um presidente americano, fala pela primeira vez durante um depoimento no tribunal de Manhattan nesta terça-feira, 7. Em um testemunho que já passa de duas horas, ela detalhou os encontros que teve com Trump em troca de aparecer em seu programa de televisão.