A Casa Branca informa em comunicado que o Assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, conversou nesta terça-feira, 14, ao telefone com Celso Amorim, assessor da Presidência brasileira, e enviou as condolências em nome do presidente Joe Biden aos afetados pelos "devastadores enchentes e deslizamentos" ocorridos no Rio Grande do Sul. Sullivan "reiterou o apoio continuado dos Estados Unidos e o compromisso a trabalhar junto com o Brasil para prover a assistência necessária", diz a nota.