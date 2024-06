Com mais de 65% dos votos contados em todas as províncias da África do Sul, o partido Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês)) contabiliza pouco menos de 42% dos votos nacionais, na apuração referente à eleição realizada na última quarta-feira, 29,. O resultado parcial indica uma forte queda ante os 57,5% conquistados no pleito de 2019. O ANC se manteve por 30 anos, desde o fim do regime Apartheid, no governo.