A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou, com relação aos ataques do Irã a Israel no último final de semana, que "já podemos ver é que esta ação marca uma mudança em direção ao confronto aberto". Em discurso na reunião de Defesa do bloco, a dirigente disse que o ataque nos mostra a natureza da guerra moderna. "As armas utilizadas eram muito maiores em número e poder de fogo do que aquelas que foram anteriormente utilizadas pelos representantes do Irã", afirmou.