O ex-presidente americano Donald Trump pagou uma fiança de US$ 175 milhões pelo caso em que é acusado de fraude civil, segundo documentos judiciais publicados nessa segunda-feira, dia 1º. Com isso, o republicano suspende a cobrança do pagamento de US$ 454 milhões a que foi sentenciado e evita que o Estado confisque seus bens para saldar a dívida, enquanto recorre do caso.