O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse nesta quinta-feira, 18, que a União Europeia está enviando ao Irã uma mensagem "extremamente clara" com a introdução de novas sanções. Em conferência de imprensa após reunião extraordinário do Conselho Europeu, o belga afirmou: "achamos que é importante isolar o Irã politicamente e diplomaticamente, porque o Irã não é apenas uma ameaça à segurança israelense, é uma ameaça à segurança regional". Segundo ele, é por isso que acreditamos que temos de encorajar todas as partes interessadas, incluindo Israel, a não reagir, a não retaliar".